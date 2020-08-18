Мінекономіки прогнозує прискорення інфляції через емісію гривні
Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, передає РБК - Україна.
Як зазначається в огляді, також ціни зростатимуть через підвищення складової собівартості товару, зважаючи на понесені в період карантину збитки та зростання цін на світовому ринку.
"У подальшому впродовж 2020 року очікується поступове зростання платоспроможного попиту, що дасть змогу отримати (з неістотними коливаннями) стримані темпи споживчої інфляції, які, з огляду на комплекс стримуючих чинників, будуть меншими, ніж прогнозувалося на початку року", - йдеться в документі.
Споживчі ціни в Україні в липні 2020 року порівняно з червнем знизилися на 0,6%, з початку року інфляція склала 1,4%.
У липні НБУ поліпшив прогноз щодо інфляції і очікує, що зростання споживчих цін до кінця 2020 року складе 4,7%.
Зазначимо, згідно з макропрогнозом Кабінету міністрів, у 2020 році інфляція (грудень до грудня) прискориться до 11,6%.
Нагадаємо, що курс долара на міжбанку станом на 10:30 18 серпня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,25 гривень за долар, курс в покупці до 27,22 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 32,38 гривень за євро.
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