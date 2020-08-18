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Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Долар опустився до рівня 27,25 гривень
Курс долара на міжбанку станом на 10:30 18 серпня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,25 гривень за долар, курс в покупці до 27,22 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 32,38 гривень за євро.
Курс долара продовжив зниження на міжбанку Фото: з відкритих джерел

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг", передає РБК - Україна.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,2200 - 27,2400 грн/долар, євро 32,3618 - 32,3856 грн/євро, російський рубль 0,3706-0,3711 грн/рубль.

Валюта    Bid             Offer

USD/UAH 27,2200      27,2400

EUR/UAH 32,3618      32,3856

RUB/UAH 0,3706        0,3711

enlightenedВідзначимо, 17 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,2350 - 27,2550 грн/долар, євро 32,3388 - 32,3625 грн/євро, російський рубль 0,3710 - 0,3714 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 18 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,30 гривень за Долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, що минулого тижня (10-14 серпня) інтервенції НБУ з купівлі валюти на міжбанківському ринку становили 223 млн доларів.

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18 08 2020 11:20
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