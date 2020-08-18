Курс долара продовжив зниження на міжбанку
Про це свідчать дані компанії "Укрділінг", передає РБК - Україна.
Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,2200 - 27,2400 грн/долар, євро 32,3618 - 32,3856 грн/євро, російський рубль 0,3706-0,3711 грн/рубль.
Валюта Bid Offer
USD/UAH 27,2200 27,2400
EUR/UAH 32,3618 32,3856
RUB/UAH 0,3706 0,3711
Відзначимо, 17 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,2350 - 27,2550 грн/долар, євро 32,3388 - 32,3625 грн/євро, російський рубль 0,3710 - 0,3714 грн/рубль.
Національний банк України (НБУ) на 18 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,30 гривень за Долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Нагадаємо, що минулого тижня (10-14 серпня) інтервенції НБУ з купівлі валюти на міжбанківському ринку становили 223 млн доларів.
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