Мінекономіки прогнозує ріст інфляції на початку наступного року

У Мінекономіки заявили, що у серпні 2020 року споживчі ціни, як і очікувалось, і далі сезонно знижувались, але у річному вимірі інфляція зросла до 2,5%, при цьому у відомстві прогнозують ріст інфляції на початку 2021 року.

Про це йдеться у Огляді інфляції за серпень, який підготувало Мінекономіки, повідомляє "Економічна правда".

"У серпні 2020 року, як і очікувалося, споживчі ціни й далі сезонно знижувалися. За підсумком місяця дефляція становила 0,2% (дефляція в липні – 0,6%). Проте в річному розрахунку зростання цін дещо прискорилося до 2,5% (2,4% у липні), що, переважно, стало наслідком серпневого підвищення вартості комунальних послуг (через значне подорожчання природного газу на 37,7%).

Водночас зростання цін із початку року становило 1,2% та було рекордно низьким для реалій останніх років". - йдеться в огляді.

"На даний час, незважаючи на певне пом'якшення, з точки зору попередження інфляційних ризиків, політики НБУ, цінова динаміка знаходиться в прогнозованому тренді (5,9% на кінець року) і відповідає загальній тенденції позитивного розвитку економіки.

У подальшому варто очікувати, що процес поступового насичення економіки грошима з метою її пожвавлення, очевидно, сформує більш вагомий тиск на цінову динаміку в результаті накопичувального ефекту, який, швидше за все, суттєво проявиться лише на початку наступного року", - додали в Мінекономіки.

Нагадаємо, що раніше Мінекономіки заявило: гривня, ймовірно, продовжить зміцнюватися у 2020 році