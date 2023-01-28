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БІЗНЕС & ФІНАНСИ

Мінфін отримав нагороду

28 січня 2023, 18:44
Мінфін отримав нагороду
Номінація - “Ризик-менеджер року з суверенних активів”

Міністерство фінансів України стало переможцем Risk Awards 2023 у номінації “Ризик-менеджер року з суверенних активів” від міжнародного видання Risk.net, передає прес-служба Мінфіну.

“Цьому сприяла ефективна робота команди Міністерства фінансів у сфері управління державним боргом та продовження активної співпраці з інвесторами в українські активи в умовах повномасштабної війни”, - йдеться в повідомленні міністерства. 

Мінфін, зокрема, зазначив, що за декілька днів після початку повномасштабного вторгнення було проведено перший аукціон з продажу військових облігацій. Завдяки щотижневому проведенню аукціонів ОВДП до держбюджету було залучено понад 7 млрд доларів станом на кінець 2022 року. 

Нагадаємо, в листопаді 2022 року Мінфін підвищив ставки за низкою гривневих ОВДП (максимальна ставка зросла до 19,25% річних).

 
Мінфіннагорода

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