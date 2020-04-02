Міністерство цифрової трансформації України запустило ІТ-компанію DIIA Company
Чим буде займатися DIIA Company,передає AIN.UA.
До 2021 року команда розробників повинна оцифрувати ключові адмінпослуги.
До 2024 року - об'єднати всі держпослуги в смартфоні і зробити їх доступними для швидкого отримання.
Юридично компанія оформлена як державне підприємства «Дія», яка була зареєстрована в грудні 2019 року і на 100% належить Міністерству цифровий трансформації.
У відомстві повідомляють, що для державної ІТ-компанії вже відібрали фахівців. Вони сформували такі команди:
- проектні менеджери;
- Team lead;
- iOS-розробники;
- Android-розробники.
Міністерство цифрової трансформації України все ще зацікавлена в залученні розробників. Актуальні вакансії і супровідні документи можна знайти на сайті міністерства. Зараз, наприклад, шукають головного проектного менеджера, дизайнерів, Team Lead для Android-команди.
Нагадаємо, що проєкт спілкування з державними органами через мобільні месенджери планують повноцінно запустити до кінця 2020 року. Передбачається, що громадянин зможе написати у месенджер на єдиний акаунт держави, а відповідь отримати з конкретного відомства.
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