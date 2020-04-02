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Міністерство цифрової трансформації України запустило ІТ-компанію DIIA Company

Є ваканції
Міністерство цифрової трансформації запустило державну ІТ-компанію DIIA Company. Вона буде займатися реалізацією проектів Міністерства цифрової трансформації України. Про це повідомили в прес-службі відомства.
Міністерство цифрової трансформації України запустило ІТ-компанію DIIA Company

Чим буде займатися DIIA Company,передає AIN.UA.

До 2021 року команда розробників повинна оцифрувати ключові адмінпослуги.

До 2024 року - об'єднати всі держпослуги в смартфоні і зробити їх доступними для швидкого отримання.

Юридично компанія оформлена як державне підприємства «Дія», яка була зареєстрована в грудні 2019 року і на 100% належить Міністерству цифровий трансформації.

У відомстві повідомляють, що для державної ІТ-компанії вже відібрали фахівців. Вони сформували такі команди:

  • проектні менеджери;
  • Team lead;
  • iOS-розробники;
  • Android-розробники.

Міністерство цифрової трансформації України все ще зацікавлена ​​в залученні розробників. Актуальні вакансії і супровідні документи можна знайти на сайті міністерства. Зараз, наприклад, шукають головного проектного менеджера, дизайнерів, Team Lead для Android-команди.

Нагадаємо, що проєкт спілкування з державними органами через мобільні месенджери планують повноцінно запустити до кінця 2020 року. Передбачається, що громадянин зможе написати у месенджер на єдиний акаунт держави, а відповідь отримати з конкретного відомства.

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04 02 2020 16:00
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