Рада скасувала штамп про прописку в паспорті та схвалила електронну реєстрацію місця проживання

Як пояснюють у Міністерстві цифрової трансформації, цей документ скасовує штамп про прописку у паперовому паспорті та паперову довідку про місце реєстрації до ID-картки

Депутати Верховної Ради у другому читанні та в цілому підтримали запровадження електронної реєстрації місця проживання.

Відповідний документ підтримали 238 народних депутатів, повідомляє "Громадське".

Як пояснюють у Міністерстві цифрової трансформації, цей документ скасовує штамп про прописку у паперовому паспорті та паперову довідку про місце реєстрації до ID-картки.

Щоб скористатися нововведенням, достатньо буде у "Дії" вибрати пункт "Реєстрація місця проживання" і заповнити заяву. Власник житла, де ви мешкаєте, зможе підтвердити запит та дозволити там зареєструватися. Дані про нове місце проживання автоматично з'являться в реєстрі, а зняття з попереднього місця також відбудеться автоматично.

Зараз зміна місця реєстрації онлайн працює в 7 містах в експериментальному форматі. Якщо законопроєкт підпише президент, це масштабує послугу на всю Україну.

У Мінцифри додають, що реєстрація тепер не впливатиме на отримання послуг. Оформлювати пенсію, документи чи отримувати медичну допомогу можна буде, не прив'язуючись до місця реєстрації.

"Цей законопроєкт змінює філософію реєстрації місця проживання. Вона буде декларативною - людина просто у застосунку або на порталі "Дія" зможе вказати адресу, за якою фактично проживає, і отримати підтвердження від власника житла", - пояснив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Однак у відомстві зазначають, що місце реєстрації не даватиме людині право власності на житло, а лише повідомлятиме державу, де вона проживає.

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