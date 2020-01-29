Міністр економіки розповів, що робити, якщо не платять зарплати

"По-перше люди, яким не платять зарплати мають звернутися до профспілок"

Милованов наголосив, що відомство планує постійний моніторинг заборгованостей по зарплатні. "Будь ласка звертайтеся до держслужби з питань праці зі скаргами про невиплату зарплат, ми миємо реагувати. Ми вводимо постійний моніторинг і будемо більш активно працювати з ринком, для того щоб всі зарплати були виплачені", - резюмує Милованов.

Міністр економіки Тимофій Милованов порадив, у разі невиплати зарплат, звертатися до профспілок, Державної служби з питань праці та з позовом до суду, повідомляє "Економічна правда".

Про це він заявив під час прес-брифінгу по результатам засідання уряду.

"По-перше люди, яким не платять зарплати мають звернутися до профспілок.

Друге, вони можуть звернутися до суду з позовом про стягнення належної заробітної плати. Не потрібно цього боятися.

Третє, потрібно звертатися до державної служби України з питань праці, це той центральний орган виконавчою влади, який зараз під Міністерством розвитку економіки торгівлі та сільського господарства", - наголошує міністр.

Милованов наголосив, що відомство планує постійний моніторинг заборгованостей по зарплатні.

"Будь ласка звертайтеся до держслужби з питань праці зі скаргами про невиплату зарплат, ми миємо реагувати. Ми вводимо постійний моніторинг і будемо більш активно працювати з ринком, для того щоб всі зарплати були виплачені", - резюмує Милованов.

Нагадаємо, що заборгованість по зарплатах в Україні зросла майже на 15%.