Міністр економіки розповів, що робити, якщо не платять зарплати
Міністр економіки Тимофій Милованов порадив, у разі невиплати зарплат, звертатися до профспілок, Державної служби з питань праці та з позовом до суду, повідомляє "Економічна правда".
Про це він заявив під час прес-брифінгу по результатам засідання уряду.
"По-перше люди, яким не платять зарплати мають звернутися до профспілок.
Друге, вони можуть звернутися до суду з позовом про стягнення належної заробітної плати. Не потрібно цього боятися.
Третє, потрібно звертатися до державної служби України з питань праці, це той центральний орган виконавчою влади, який зараз під Міністерством розвитку економіки торгівлі та сільського господарства", - наголошує міністр.
Милованов наголосив, що відомство планує постійний моніторинг заборгованостей по зарплатні.
"Будь ласка звертайтеся до держслужби з питань праці зі скаргами про невиплату зарплат, ми миємо реагувати. Ми вводимо постійний моніторинг і будемо більш активно працювати з ринком, для того щоб всі зарплати були виплачені", - резюмує Милованов.
Нагадаємо, що заборгованість по зарплатах в Україні зросла майже на 15%.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?