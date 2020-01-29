Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Міністр економіки розповів, що робити, якщо не платять зарплати

"По-перше люди, яким не платять зарплати мають звернутися до профспілок"
Милованов наголосив, що відомство планує постійний моніторинг заборгованостей по зарплатні. "Будь ласка звертайтеся до держслужби з питань праці зі скаргами про невиплату зарплат, ми миємо реагувати. Ми вводимо постійний моніторинг і будемо більш активно працювати з ринком, для того щоб всі зарплати були виплачені", - резюмує Милованов.
Міністр економіки розповів, що робити, якщо не платять зарплати Фото: voxukraine.org

Міністр економіки Тимофій Милованов порадив, у разі невиплати зарплат, звертатися до профспілок, Державної служби з питань праці та з позовом до суду, повідомляє "Економічна правда". 

Про це він заявив під час прес-брифінгу по результатам засідання уряду.

"По-перше люди, яким не платять зарплати мають звернутися до профспілок.

Друге, вони можуть звернутися до суду з позовом про стягнення належної заробітної плати. Не потрібно цього боятися.

Третє, потрібно звертатися до державної служби України з питань праці, це той центральний орган виконавчою влади, який зараз під Міністерством розвитку економіки торгівлі та сільського господарства", - наголошує міністр.

Милованов наголосив, що відомство планує постійний моніторинг заборгованостей по зарплатні.

"Будь ласка звертайтеся до держслужби з питань праці зі скаргами про невиплату зарплат, ми миємо реагувати. Ми вводимо постійний моніторинг і будемо більш активно працювати з ринком, для того щоб всі зарплати були виплачені", - резюмує Милованов.

Нагадаємо, що заборгованість по зарплатах в Україні зросла майже на 15%.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 01 2020 15:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.