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ПОЛІТИКА

Міністр оборони США Остін прибув до України(оновлено)

21 жовтня 2024, 08:57
Міністр оборони США Остін прибув до України(оновлено)
Офіс президента
Остін зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умєровим.

Міністр оборони США Ллойд Остін у рано вранці понеділок, 21 жовтня,  прибув до Києва з неанонсованим візитом напередодні виборів президента США.

Про це повідомляє CNN

За даними телеканалу, Остін зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умєровим та обговорюватиме потреби України в озброєнні та те, як США можуть продовжувати підтримувати ЗСУ впродовж наступного року.

За словами співрозмовника видання з міністерства оборони США, візит міністра також стане моментом для нього, щоб "відступити" і поглянути на "дугу" відносин США та України за останні два з половиною роки війни.

Остін і адміністрація Байдена в більш широкому сенсі розглядають багатонаціональні коаліції як ключовий аспект своєї спадщини на посаді міністра оборони, зокрема Контактної групи з питань оборони України — альянсу з 57 країн та Європейського Союзу, який Остін вперше скликав через два місяці війни для координації негайної військової допомоги Україні.

"Було абсолютно чудово, що Україна змогла зробити те, що зробила", - сказав Остін журналістам. "Це вдалося зробити, звичайно, через те, що ми підтримували їх з самого початку, і ми згуртували близько 50 країн, щоб вони стали частиною цієї підтримки".

Американські чиновники сподіваються, що коаліції витримають, але потенційна перемога Дональда Трампа поставила під сумнів більшу частину цього. Минулого місяця колишній президент відмовився сказати, чи хоче він, щоб Україна виграла війну, і він описав Зеленського як "комармейса", який "ніколи не повинен був допустити початку цієї війни".

Водночас як зазначає The Wall Street Journal, візит Остіна до Києва, ймовірно, буде його останньою поїздкою до української столиці на посаді глави Пентагону.

За словами нинішніх і колишніх офіційних осіб США, Остін часто був голосом стриманості адміністрації Байдена, посилаючись на занепокоєння з приводу виснаження запасів американської зброї, непридатності певних систем для рельєфу чи клімату України та труднощів у навчанні українських сил.

Натомість державний секретар Ентоні Блінкен зазвичай наполягав на тому, щоб відправляти більше обладнання швидше, кажуть чиновники. Байден зазвичай виступав на боці Остіна.

Остін у Twitter підтвердив, що приїхав до Києва. 

"Я повернувся в Україну вчетверте як міністр оборони, демонструючи, що Сполучені Штати, поряд із міжнародним співтовариством, продовжують підтримувати Україну", - заявив він.

візит в УкраїнуЛлойд Остін

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