Мінкульт має намір направити 29 млн гривень на закупівлю книг у бібліотеки

Міністерство культури, молоді та спорту має намір направити близько 29 млн гривень на закупівлю книг в українські бібліотеки.

"У нас була велика дискусія про те, чи закуповувати, скільки закуповувати, який відсоток коштів державного бюджету направити на те, щоб закуповувати книги ... У цьому році з коштів Українського інституту книги виділено близько 29 млн гривень", - сказала Подоляк,передає LB.ua.

Вона зазначила, що книги будуть надані тим бібліотекам, які покажуть план своєї роботи і що вони робитимуть з книгами. За словами Подоляк, на цей момент в Україні налічується близько 33 тис. бібліотек, понад 15 тис. із них є публічними.

Крім цього, по Україні вже оцифровано близько 6 тис. бібліотек і спільно з Міністерством цифрової трансформації планують оцифровувати ще більше.

Подоляк підкреслила, що важливою проблемою є розмір зарплат бібліотекарів, тому планують ввести додаткові критерії роботи, виконання яких дозволить працівникам бібліотек отримувати більші зарплати.

Мінкультури спільно з Міністерством освіти та Інститутом книги мають намір також ввести в дитячих садках 15-хвилинне читання українських оповідань перед сном для просування української літератури.

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський зазначив, що Мінкультури має намір зайнятися просуванням читання, на що закладено 8 млн гривень. Мета міністерства - залучити хоча б 5% населення до читання в рік.

Крім того, в держбюджеті Мінкультури на 2020 рік на забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек і культурно-просвітницьких центрів загалом передбачено близько 800 млн гривень.

Нагадаємо, що у Київській міськдержадміністрації заборонили комунальній ритуальній службі розбирати стародавню цегляну огорожу Байкового кладовища або проводити будь-які інші роботи, що суперечать Закону "Про охорону культурної спадщини".