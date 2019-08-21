КМДА заборонила розбирати старовинну огорожу Байкового кладовища
Крім того, ритуальну службу зобов'язали протягом 10 днів надати на розгляд науково-проектну документацію на проведення реставрації та заміни частини огорожі, повідомляє "Громадське".
"Комплекс Байкове кладовище має статус пам'ятки національного значення. Паркан є тільки що виявленим об'єктом культурної спадщини. Департаментом підготовлено відповідний припис про заборону робіт з огорожею до надання на розгляд науково-проектної документації в установленому порядку", - йдеться в приписі.
Крім того, Департамент звернувся до Міністерства культури з проханням обстежити об'єкт.
Чиновники підкреслили, що стан стіни Байкового кладовища зараз дійсно критичний.
"Раніше вона була декоративною, а сьогодні, за фактом, перетворилася в підпірну, хоча і не має відповідних технічних характеристик. Однак будь-які роботи зі стіною, навіть за умови, що вона і не є пам'ятником, повинні проводитися після роз'яснення суспільству і з дотриманням норм закону", - підкреслив радник київського міського голови Володимир Бондаренко.
Він додав, що в подальшому чиновники повинні будуть провести консультації з фахівцями та громадськістю для остаточного вирішення питання.
Нагадаємо, що у Монумента Слави у Рівному відпиляли пальці і ніс. Правоохоронці розпочали розслідування.
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