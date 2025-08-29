Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
До Дня пам'яті захисників України відкрили Національне військове меморіальне кладовище

29 серпня 2025, 12:07
До Дня пам'яті захисників України відкрили Національне військове меморіальне кладовище
Фото: Віталій Носач, РБК-Україна
Сьогодні вже відбулися перші поховання.
За участі вищого керівництва держави відбулись перші почесні поховання невідомих Захисників і Захисниць України на Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом.
 
Про це повідомляє РБК-Україна.
 
Участь у почесних заходах брали президент України Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та інші посадовці.
 
Зокрема, відбувся військовий церемоніал поховання невідомих солдатів з військовими почестями вшанування полеглих Героїв, імена яких наразі не встановлені. 
 
Як повідомила міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова, будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища триває, також розпочато будівництво другої черги.
 
"Тут у нас до шести тисяч місць. Частина відведена для родин, які хочуть поховати своїх близьких. Частина відведена під поховання тих, хто нерозпізнаний, коли ідентифікація триває", - відзначила Калмикова.
 
На території комплексу вже зведено два колумбарії, облаштовано стоянку, прокладено інженерні мережі, збудовано дорожню розв’язку та під’їзну дорогу.
 

Калмикова відзначила, що передбачається проведення архітектурного конкурсу на створення пам'ятника, який би уособлював невідомих захисників та захисниць.

"Аналогічно як і на інші елементи кладовища: на скульптури, і на каплицю, і на головний меморіал", - додала міністерка. 
 
Наразі на могилах встановлюються тимчасові намогильні споруди, виготовлені у формі козацького хреста. Впродовж року триватимуть дискусії щодо остаточного вигляду постійної намогильної споруди. Над цим питанням працюватиме робоча група. 
 
Сім'ї полеглих вже можуть починати оформляти документи на поховання.
 
Міністр уточнила, що поховання на території комплексу відбуваються коштом держави. Держава зобов'язується доглядати поховання. 
 
Щодня до меморіалу курсуватиме автобус від станції метро "Теремки" починаючи з 7:00 ранку. Транспорт їздитиме кожні дві години. Далі об 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 тощо. Від комплексу повертатиметься до Києва о 8:00, 10:00, 12:00 і т.д. 
 
Окремо Калмикова відзначила, що на території комплексу під усіма доріжками проклалена дренажна система на глибині від 2,5 до 3 метрів.
