Мінкульт планує заборонити використання тварин у цирках

"Ми розуміємо, що гуманне ставлення до тварин, а саме повна заборона використання тварин у розважальних шоу - це цивілізаційна потреба українського суспільства", - сказала Подоляк

Міністерство культури, молоді та спорту готує законопроєкт про заборону використання тварин у цирках з 2021 року.

Про це заявила заступниця очільника відомства Ірина Подоляк, пише пресслужба Мінкульту, повідомляє "Громадське".

"В держави є політична воля, а в органах влади є розуміння, що ми перестаємо з 2021 року використовувати тварин у цирках. Це питання мусить бути врегульоване законодавчо, тому що в іншому випадку ми ставимо в нерівні умови державні цирки і пересувні цирки. Ми переконані, що закон буде ухвалено, бо є великий запит суспільства", - зазначила Подоляк.

Законопроєкт уряд розробляє разом з двома парламентськими комітетами - екологічним і гуманітарним.

Чиновниця зазначила, що заборона використання тварин у цирках є одним з етапів переходу до європейських практик гуманного поводження з ними.

"Ми розуміємо, що гуманне ставлення до тварин, а саме повна заборона використання тварин у розважальних шоу - це цивілізаційна потреба українського суспільства", - сказала Подоляк.

За її словами, 7 державних цирків мають до 2021 року змінити свій репертуар.Зараз в них є 317 тварина, яких залучають до циркових шоу. З цих 317 тварин 96 є у власності держави. Їх планують прилаштувати у різні громадські організації.

Раніше в уряді повідомляли, що планують передати тварин, які сьогодні перебувають на балансі державних циркових підприємств, до заповідників, зоопарків та притулків.

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