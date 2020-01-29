Мінкульт планує заборонити використання тварин у цирках
Про це заявила заступниця очільника відомства Ірина Подоляк, пише пресслужба Мінкульту, повідомляє "Громадське".
"В держави є політична воля, а в органах влади є розуміння, що ми перестаємо з 2021 року використовувати тварин у цирках. Це питання мусить бути врегульоване законодавчо, тому що в іншому випадку ми ставимо в нерівні умови державні цирки і пересувні цирки. Ми переконані, що закон буде ухвалено, бо є великий запит суспільства", - зазначила Подоляк.
Законопроєкт уряд розробляє разом з двома парламентськими комітетами - екологічним і гуманітарним.
Чиновниця зазначила, що заборона використання тварин у цирках є одним з етапів переходу до європейських практик гуманного поводження з ними.
"Ми розуміємо, що гуманне ставлення до тварин, а саме повна заборона використання тварин у розважальних шоу - це цивілізаційна потреба українського суспільства", - сказала Подоляк.
За її словами, 7 державних цирків мають до 2021 року змінити свій репертуар.Зараз в них є 317 тварина, яких залучають до циркових шоу. З цих 317 тварин 96 є у власності держави. Їх планують прилаштувати у різні громадські організації.
Раніше в уряді повідомляли, що планують передати тварин, які сьогодні перебувають на балансі державних циркових підприємств, до заповідників, зоопарків та притулків.
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