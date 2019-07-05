НОВИНИДепутати Кропивницької міської ради заборонили розміщувати на території міста пересувні цирки з тваринами. Підтримав рішення 31 депутат, ніхто не проголосував проти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Кропивницькому заборонили пересувні цирки з тваринами
Своїм рішенням депутати підтримали ініціативу депутата від УКРОПу Михайла Бежана
Фото: AFP
Своїм рішенням депутати підтримали ініціативу депутата від УКРОПу Михайла Бежана, повідомляє Кіровоградська обласна організація партії УКРОП у Facebook.
Сам депутат зазначив, що завжди підтримував ініціативу "цирк без тварин".
Бежан розробив звернення до міського голови та депутатів, яке за кілька днів зібрало понад сотню підписів, вказує міське видання "Точка доступу". Звернення покликане зупинити жорстоке дресування тварин та їхнє утримання в поганих умовах.
Нагадаємо, що у Києві суд визнав законним рішення КМДА щодо заборони роботи шапіто з тваринами на території міста.
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07 05 2019 14:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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