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У Кропивницькому заборонили пересувні цирки з тваринами

Своїм рішенням депутати підтримали ініціативу депутата від УКРОПу Михайла Бежана
Депутати Кропивницької міської ради заборонили розміщувати на території міста пересувні цирки з тваринами. Підтримав рішення 31 депутат, ніхто не проголосував проти.
У Кропивницькому заборонили пересувні цирки з тваринами Фото: AFP

Своїм рішенням депутати підтримали ініціативу депутата від УКРОПу Михайла Бежана, повідомляє Кіровоградська обласна організація партії УКРОП у Facebook.

Сам депутат зазначив, що завжди підтримував ініціативу "цирк без тварин".

Бежан розробив звернення до міського голови та депутатів, яке за кілька днів зібрало понад сотню підписів, вказує міське видання "Точка доступу". Звернення покликане зупинити жорстоке дресування тварин та їхнє утримання в поганих умовах.

Нагадаємо, що у Києві суд визнав законним рішення КМДА щодо заборони роботи шапіто з тваринами на території міста.

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07 05 2019 14:13
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