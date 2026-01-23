Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

Київський зоопарк працює в режимі надзвичайної ситуації через морози та удари рф по енергетиці – Reuters

23 січня 2026, 21:27
Фото: Київський зоопарк
Через сильні морози та перебої з електропостачанням навіть незначне зниження температури у вольєрах може мати фатальні наслідки для тварин із тропічних країн.

Персонал Київського зоопарку цілодобово працює над тим, щоб забезпечити тепло та запаси води для горили, слона та інших екзотичних тварин, які через удари росії по енергетичній інфраструктурі України опинилися під загрозою загибелі.

Про це повідомляє Reuters.

Через сильні морози та перебої з електропостачанням навіть незначне зниження температури у вольєрах може мати фатальні наслідки для тварин із тропічних країн. За даними агентства, падіння температури на кілька градусів нижче критичного рівня здатне призвести до незворотних ускладнень або смерті.

На тлі нових обстрілів мер Києва Віталій Кличко знову закликав мешканців міста розглянути можливість тимчасового виїзду. Втім, для тварин зоопарку евакуація фактично неможлива. Зокрема, 51-річну горилу Тоні — найстарішу в Україні — не можна транспортувати через необхідність глибокого наркозу, який тварина може не пережити.

Щоб утримувати у вольєрі примата стабільну температуру на рівні +20 градусів, співробітники п’ять разів на день підкладають дрова до печі, яка працює безперервно. Дровами також обігрівають слона. Вижити тваринам допомагають твердопаливні системи обігріву та резервні генератори, водночас персонал змушений самостійно піклуватися про запаси палива.

Для захисту інших мешканців зоопарку застосовують додаткові заходи: потужні генератори цілодобово забезпечують теплом коней і бізонів, створюються резерви води — лише одному слону необхідно близько 150 літрів на добу — а також підтримується автономний режим роботи, який дозволяє закладу функціонувати без зовнішніх ресурсів щонайменше три дні.

За словами співробітників зоопарку, відповідальність за життя тварин у таких умовах є серйозним випробуванням. Директор закладу Кирило Трантін зазначив, що у війні росії проти України персонал зоопарку має власний фронт, де щодня точиться "битва за тепло та енергію".

Київвійнаенергетиказоопаркросія окупанти

