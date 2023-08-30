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Міноборони росії намагається цензурувати висвітлення вторгнення в Україну – ISW

30 серпня 2023, 11:32
Міноборони росії намагається цензурувати висвітлення вторгнення в Україну – ISW
Міноборони рф взялося за обмеження і цензурування інформації про війну в Україні.

Про це ISW написали на сайті сайті.

"Ймовірно, Міноборони росії повертається до більш обмеженого висвітлення війни в Україні, водночас намагаючись піддавати цензурі скарги на лінії фронту та повідомлення про наступ українських військ", - написали Інститут вивчення війни. 

Аналітики ISW додали, що нещодавно Міноборони росії змінило стиль своїх щоденних репортажів для скорочення щоденного обсягу інформації про війну.

Раніше воно публікувало щоденний звіт, що відрізнявся від індивідуальних звітів прес-служб кожного російського угруповання військ, додали аналітики. 

Проте 29 серпня прес-служби кожного російського угруповання військ оприлюднили текст, безпосередньо скопійований із загального щоденного, а не свої власні оригінальні звіти.

"Міністерство оборони росії послідовно намагалося запровадити інформаційну політику, яка надавала б обмежену інформацію про фронт протягом усієї війни. Зміна у висвітленні подій Міністерством оборони росії, якщо ця тенденція продовжиться, може відображати його ширші зусилля з цензури російських повідомлень про війну та уніфікації власного наративу", - підсумували в інституті.

Раніше в ISW заявили, що росія не зможе відновити масштабні наступальні операції через брак піхоти.
ISWміноборони рф

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