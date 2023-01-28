Міноборони уклало 16 контрактів із українськими виробниками безпилотників

Наразі діє спрощена процедура допуску БПЛА до експлуатації

Міністерство оборони повідомляє, що уклало 16 державних контрактів з українськими виробниками БПЛА.

"Міністерство оборони України у 2023 році збільшить закупівлі БПЛА для Збройних сил України. Враховуючи потреби і запити української армії, у 2023 році на цей сегмент має бути спрямовано близько 20 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Відомство зазначило, що завдяки проведеній фахівцями роботі в Україні найпростіша у Європі процедура допуску БПЛА до експлуатації в армії. У результаті в період з листопада 2022 року по січень 2023 року Міністерством оборони отримано від українських виробників 75 заявок на БПЛА різних типів, 13 із них отримали кодифікацію та затверджено технічні умови.

Нагадаємо, спецпідрозділ ГУР "Крила" створює власну флотилію FPV-дронів-камікадзе.