Україна стикається з дефіцитом двигунів для БпЛА – Reuters

07 квітня 2026, 15:27
Україна стикається з дефіцитом двигунів для БпЛА – Reuters
Україна покладається на європейських постачальників двигунів.

Європейські виробники мініреактивних двигунів збільшують потужності та інвестиції, прагнучи запобігти дефіциту, який може суттєво обмежити розвиток українських далекобійних безпілотників.

Про це Reuters розповіли джерела в галузі.

Дрони з такими двигунами швидші за гвинтові аналоги й значно дешевші за крилаті ракети — саме вони дозволяють Україні бити вглиб російської території та протистояти іранським "Шахедам".

Двигун як вузьке місце

Нестача мініреактивних двигунів вже зараз гальмує виробництво ударних безпілотників. Джерело в українській оборонній промисловості назвало цю проблему "основним обмежувальним фактором" і "великою проблемою для ракетної програми". Операційний директор Української ради оборонної промисловості Марія Попова підтверджує: поставки залишаються обмеженими і у світі загалом, і в Україні зокрема.

Технологія та ринок

Мініреактивні двигуни — зазвичай діаметром до 30 сантиметрів — виготовляються з титанових сплавів та деталей, надрукованих на 3D-принтері. Незважаючи на компактність, вони здатні переносити вибухівку на великі відстані.

росія частково покриває свої потреби за рахунок китайських постачальників. Україна натомість залежить від невеликої групи європейських компаній — чеської PBS, німецької JetCat та нідерландської Destinus. Інша чеська фірма, ZofiTech, поставляє до України майже всі свої ~200 двигунів на місяць і вже очікує, що попит "незабаром сягне тисяч".

Директор зі спеціальних проектів Nordic Air Defence Домінік Сурано пояснює природу проблеми: такі двигуни дорогі у виробництві, тому компанії не запускають масштабний випуск без великих державних замовлень.

Власні розробки поки не рятують

Україна працює над власними двигунами, однак обсяги поки символічні. У грудні був представлений імпульсний реактивний двигун "Грім-17" для дронів-перехоплювачів — відносно дешевий, але все ще на стадії тестування.

Естонський оборонний інвестор Рагнар Сасс оцінює ситуацію стримано: "Це дрібниці порівняно з тим, що насправді потрібно Україні".

Останні матеріали

Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Політика
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 14:57
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 11:31
Україна нарощує виснаження російської воєнної машини. Дронова війна і удари по тилу змінюють баланс втрат – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Україна нарощує виснаження російської воєнної машини. Дронова війна і удари по тилу змінюють баланс втрат – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 08:09
Африканська кампанія
Політика
Африканська кампанія "Компанії". Як російська мережа впливу поширює антиукраїнську пропаганду в Кот-д’Івуарі – France 24
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 15:07
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Політика
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 12:08
Рекордні втрати росії у березні. Дрони домінують, удари по нафті тривають – Філліпс О'Брайен
Політика
Рекордні втрати росії у березні. Дрони домінують, удари по нафті тривають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 07:58
Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 16:18
Китай націлився на Місяць, а NASA озирається через плече. Хто перший? – New York Times
Технології
Китай націлився на Місяць, а NASA озирається через плече. Хто перший? – New York Times
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 13:34
Більше публікацій

