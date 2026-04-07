Україна стикається з дефіцитом двигунів для БпЛА – Reuters

Україна покладається на європейських постачальників двигунів.

Європейські виробники мініреактивних двигунів збільшують потужності та інвестиції, прагнучи запобігти дефіциту, який може суттєво обмежити розвиток українських далекобійних безпілотників.

Про це Reuters розповіли джерела в галузі.

Дрони з такими двигунами швидші за гвинтові аналоги й значно дешевші за крилаті ракети — саме вони дозволяють Україні бити вглиб російської території та протистояти іранським "Шахедам".

Двигун як вузьке місце

Нестача мініреактивних двигунів вже зараз гальмує виробництво ударних безпілотників. Джерело в українській оборонній промисловості назвало цю проблему "основним обмежувальним фактором" і "великою проблемою для ракетної програми". Операційний директор Української ради оборонної промисловості Марія Попова підтверджує: поставки залишаються обмеженими і у світі загалом, і в Україні зокрема.

Технологія та ринок

Мініреактивні двигуни — зазвичай діаметром до 30 сантиметрів — виготовляються з титанових сплавів та деталей, надрукованих на 3D-принтері. Незважаючи на компактність, вони здатні переносити вибухівку на великі відстані.

росія частково покриває свої потреби за рахунок китайських постачальників. Україна натомість залежить від невеликої групи європейських компаній — чеської PBS, німецької JetCat та нідерландської Destinus. Інша чеська фірма, ZofiTech, поставляє до України майже всі свої ~200 двигунів на місяць і вже очікує, що попит "незабаром сягне тисяч".

Директор зі спеціальних проектів Nordic Air Defence Домінік Сурано пояснює природу проблеми: такі двигуни дорогі у виробництві, тому компанії не запускають масштабний випуск без великих державних замовлень.

Власні розробки поки не рятують

Україна працює над власними двигунами, однак обсяги поки символічні. У грудні був представлений імпульсний реактивний двигун "Грім-17" для дронів-перехоплювачів — відносно дешевий, але все ще на стадії тестування.

Естонський оборонний інвестор Рагнар Сасс оцінює ситуацію стримано: "Це дрібниці порівняно з тим, що насправді потрібно Україні".