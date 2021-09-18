Міноборони зможе профінансувати всі виплати військовим у жовтні - заступниця міністра

У Міноборони пояснили, що до Ради як невідкладний уже подали законопроєкт про внесення змін до ЗУ "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо реалізації соціальних заходів та інфраструктурних проєктів"

У Міноборони заявили, що рішення щодо коштів на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ може бути прийняте найближчим часом, профінансувати всі види виплат Міноборони зможе у жовтні.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише "Економічна правда".

"Міноборони деякий час тому заявляло про те, що кошти, необхідні для проведення у повному обсязі одноразових обов'язкових видів виплат, виплати додаткової винагороди, запровадженої 29 липня 2020 року Постановою Кабінету Міністрів України № 741, інших додаткових виплат військовослужбовцям ЗСУ, передбачених законодавством, не були враховані під час прийняття державного бюджету на 2021-й рік", - пояснила Маляр.

За її словами "наполеглива позиція Міністерства оборони і конструктивний підхід народних депутатів" дозволили знайти вирішення цього питання.

У Міноборони пояснили, що до Ради як невідкладний уже подали законопроєкт про внесення змін до ЗУ "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо реалізації соціальних заходів та інфраструктурних проєктів".

Він передбачає видатки, зокрема, і на покриття дефіциту в коштах на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям ЗСУ.

Голосування відбудеться найближчим часом, додали в Міноборони.

"Відтак вже у жовтні Міноборони отримає можливість якнайшвидше профінансувати всі передбачені законодавством види виплат військовослужбовцям у повному обсязі", - резюмували у відомстві.

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