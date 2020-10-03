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Міносвіти підготувало законопроєкт, який об’єднає коледжі з ПТУ

Водночас виконувачка обов’язків міністерки уточнила, що цей проєкт закону ще необхідно доопрацювати
Міністерство освіти уряду Олексія Гончарука підготувало новий законопроєкт про професійну освіту, який передали депутатам профільного комітету.
Міносвіти підготувало законопроєкт, який об’єднає коледжі з ПТУ Фото: ukrafoto.com

Про це в інтерв’ю "УП" розповіла виконувачка обов’язків міністерки відомства Ганна Новосад, повідомляє "Громадське".

"Він закладає одну важливу радикальну непопулярну ідею - об'єднати дві ланки освіти - фахову передвищу з професійною освітою, і зробити єдину потужну ланку професійних коледжів, які готуватимуть кваліфікованих робітників", - розповіла вона.

На її думку, це важливо з огляду на те, що держава "не може собі дозволити утримувати напівпорожні 700 коледжів і напівпорожні 700 профтехів". Це нераціонально, шкодить всім і це необхідно змінювати, вважає Новосад.

"Я не розумію, навіщо утримувати 700 напівпустих коледжів, якщо можна утримувати 200, а всі інші кошти спрямувати на заробітні плати для викладачів, щоб мотивувати їх", - уточнила вона.

Водночас виконувачка обов’язків міністерки уточнила, що цей проєкт закону ще необхідно доопрацювати.

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10 03 2020 11:32
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