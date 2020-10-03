Міносвіти підготувало законопроєкт, який об’єднає коледжі з ПТУ
Про це в інтерв’ю "УП" розповіла виконувачка обов’язків міністерки відомства Ганна Новосад, повідомляє "Громадське".
"Він закладає одну важливу радикальну непопулярну ідею - об'єднати дві ланки освіти - фахову передвищу з професійною освітою, і зробити єдину потужну ланку професійних коледжів, які готуватимуть кваліфікованих робітників", - розповіла вона.
На її думку, це важливо з огляду на те, що держава "не може собі дозволити утримувати напівпорожні 700 коледжів і напівпорожні 700 профтехів". Це нераціонально, шкодить всім і це необхідно змінювати, вважає Новосад.
"Я не розумію, навіщо утримувати 700 напівпустих коледжів, якщо можна утримувати 200, а всі інші кошти спрямувати на заробітні плати для викладачів, щоб мотивувати їх", - уточнила вона.
Водночас виконувачка обов’язків міністерки уточнила, що цей проєкт закону ще необхідно доопрацювати.
Нагадаємо, що держава збільшить фінансування 17 вишів
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