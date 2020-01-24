Держава збільшить фінансування 17 вишів

Держава відходить від принципу фінансування вишів за кількістю студентів, відтепер фінансування вишів буде здійснюватися за кількома критеріями.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра освіти та науки Єгор Стадний, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми починаємо шлях відходу державного фінансування від кількості студентів, які навчаються на бюджеті. Вже цього року цей показник буде впливати на відсотків 70-80%. І планомірно ми спустимо його вплив на рівень 50%. Натомість з 2020 року фінансування університетів визначає декілька показників", - сказав Стадний.

Перший показник, це регіональний коефіцієнт, який буде застосовуватися до вишів, які розташовані поза межами Києва. Так для університетів столиці цей коефіцієнт становитиме 1, для вишів Львова та Харкова - 1,03, для університетів інших обласних центрів — 1, 07.

Стадний пояснив такий принцип тим, що вступники зазвичай обирають виші в великих містах, тоді як в регіональних університетах якість освіти може бути не гіршою.

Також на державне фінансування впливатиме показник масштабу університету.

"Вперше уряд говорить мовою економічних стимулів до університетів об'єднуватися. Якщо до цього вся історія про об'єднання університетів супроводжувалася адміністративним впливом, то тепер якщо університети об'єднуються, то вони починають отримувати більше коштів. ... Нас цікавлять сильні університети і якщо будуть з'являтися слабкі університети, для них варіантом буде приєднання до сильнішого закладу. Новоутворенний заклад отримує більше фінансування", - наголосив заступник міністра.

Наступний показник - кількість студентів у виші, його вага, за словами Стадного за наступні три роки має знизитися до 50% в системі розподілу фінансування. Водночас за одного студента, який навчається на технічній спеціальності, держава буде сплачувати більше на 60%, ніж за студента економічних чи гуманітарних спеціальностей.

"Ми стимулюємо в першу чергу технічні університети не втрачати свій профіль, вкладатися в технічні інженерні спеціальності, яких на сьогодні бракує. І держава тут робить крок на зустріч, підтримуючи такі технічні програми", - сказав Стадний.

Наступним буде показник обсягу коштів, які виш залучив від бізнесу чи міжнародних грантів.

"Якщо хтось довірився грошима університету, це неодмінний показник високої репутації. Держава має зважати на цей показник і так само винагороджувати тих, хто має попит у бізнесу, який робить такі замовлення, або виграє міжнародні гранти", - сказав Стадний.

Також буде враховуватися місце університету в міжнародних рейтингах - QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings та Academic Ranking of World Universities.

Показник, який буде діяти з 2021 року - працевлаштування випускників вишів.

"Якщо випускники будуть працевлаштовуватися на посадах, які вимагають вищої освіти, університет буде отримувати більше фінансування. Якщо таких випускників менше певного рівня, виш отримуватиме менше", - сказав Стадний.

Так, у 2020 році фінансування за новою формулою отримають 136 закладів вищої освіти та 12 їхніх філій, які мають власні кошториси. З них 94 заклади отримають 100-120% від бюджету 2019 року, а 54 – 95-99% від бюджету 2019 року.

Завдяки розрахунку фінансування за формулою у 2020 році 17 університетів отримали збільшення фінансування на понад 15 мільйонів гривень. З-поміж них – Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського - 84,4 млн грн, Львівська політехніка - 69 млн, Харківський політехнічний інститут - 40,4 млн грн, Сумський державний університет 33,6 млн грн, Ужгородський національний університет - 21,9 млн грн, Львівський національний університет ім.Франка - 58,3 млн грн, Національний університет біоресурсів та природокористування - 41,9 млн грн, Харківський національний університет ім. Каразіна - 38,3 млн грн, Запорізька політехніка - 31, 8 млн грн тощо.

Загалом на заклади вищої освіти в 2020 році МОН витратить 16, 26 млрд грн.

У 2020 році новація буде стосуватися закладів вищої освіти, які підпорядковуються Міністерству освіти та науки, у 2021 році планується розширити цю систему на ЗВО, які підпорядковуються МОЗ, МКМС та інших державних замовників.

Розподіл коштів між заклади вищої освіти в 2020 році оприлюднений на сайті Міністерства освіти та науки.

Нагадаємо, що у 2020 році українським студентам не планують підвищувати розмір стипендій. Водночас таке підвищення може відбутися лише у разі зменшення кількості студентів, що їх отримують.