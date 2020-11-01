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Мінсоцполітики та "секонд-хенд": з реєстру виключено 79 організацій-отримувачів "гуманітарки"

"Це рішення було прийнято на підставі рекомендацій Робочої групи з питань гуманітарної допомоги при Мінсоцполітики, оскільки зазначені отримувачі в порушення ст.11 Закону України "Про гуманітарну допомогу" не подали звіти про наявність та розподіл гуманітарної допомоги"
Міністерство соціальної політики виключило з Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги 79 організацій, їх підозрюють у реалізації гумдопомоги.
Мінсоцполітики та "секонд-хенд": з реєстру виключено 79 організацій-отримувачів "гуманітарки" Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє прес-служба відомства, передає "Економічна правда".

"Це рішення було прийнято на підставі рекомендацій Робочої групи з питань гуманітарної допомоги при Мінсоцполітики, оскільки зазначені отримувачі в порушення ст.11 Закону України "Про гуманітарну допомогу" не подали звіти про наявність та розподіл гуманітарної допомоги", - зазначив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль.

За словами Коваля, неподання цих звітів може свідчити, що вантажі не дійшли до кінцевих отримувачів, а могли бути спрямовані на отримання прибутку зазначеними організаціями (за інформацією міністерства, речі із вантажів "гуманітарної допомоги" інколи продаються в магазинах та бутіках – замість того, щоб їх безкоштовно роздавали людям).

Загалом в Україні в Єдиному державному реєстрі до сьогоднішнього дня було 1416 організацій-отримувачів гуманітарної допомоги.

"Ми будемо ретельно слідкувати за їхньої діяльністю у правовому полі під час надання вантажам статусу "гуманітарної допомоги". Тому що час "схем на гуманітарці" пройшов. Гуманітарна допомога – це вантажі, які українці повинні отримувати безкоштовно", - резюмував Олег Коваль.

Нагадаємо, що 54% імпорту готової продукції легкої промисловості становлять товари секонд-хенду.

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11 01 2020 14:00
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