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Мінцифри готує проєкти для залучення інвестицій - Федоров

За його словами, 30 пріоритетних проєктів будуть в основі довготермінової стратегії
Міністерство цифрової трансформації вже напрацьовує проєкти для залучення інвестицій в Україну.
Мінцифри готує проєкти для залучення інвестицій - Федоров Фото: ltava.poltava.ua

Як повідомляє "Укрінформ", про це віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав у Фейсбуці.

"Мінцифра готує проєкти для залучення інвестицій в Україну. Інвестиційний потенціал України оцінюється в 63 млрд дол. Команда Мінцифри готує проєкти та зміни, спрямовані на залучення інвестицій та сприятливий бізнес-клімат - Дія City, е-Резидентство", - зазначив Федоров.

За його словами, 30 пріоритетних проєктів будуть в основі довготермінової стратегії.

Віцепрем'єр-міністр нагадав про те, що зранку уряд презентував економічний аудит країни: ReThink. Було зроблено комплексний аналіз стану України, щоб визначити допущені помилки за роки незалежності держави. Це дасть змогу обрати найефективніші напрямки розвитку. "1 трильйон доларів ВВП нереалізованого потенціалу - результат незавершених реформ, їх зміни, відсутність довгострокової економічної стратегії. Стільки втратила Україна. Нереалізований потенціал української землі становить 85 млрд дол., надр - 409 млрд дол., води - 12 млрд дол., а лісів - 40 млрд дол., географічного розташування України - 407 млрд дол", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, що потенціал України у міжнародній торгівлі становить 400 мільярдів доларів
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07 11 2020 14:45
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