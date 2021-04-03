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Мінцифри розробить смартфони для урядового спецзв'язку

Міністерство цифрової трансформації України до кінця 2021 року планує запустити захищений урядовий мобільний зв'язок та розробити відповідні смартфони.
Мінцифри розробить смартфони для урядового спецзв Фото: thenextweb.com

Як передає Укрінформ, про це розповів віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"У нас зараз з’явився бюджет. Ми хочемо цього року разом з Держспецзв’язку покращувати якість урядового зв’язку, замінити старі "жовті" телефонні термінали на сучасні, а також почати запуск захищеного урядового мобільного зв’язку - розробити смартфони із захищеною операційною системою. Вони теж виконуватимуть функцію урядового зв’язку", - розповів Федоров.

Він зазначив, що за планами відомства перші такі смартфони з’являться наприкінці цього року. За словами віцепрем'єра, подібні рішення працюють у низці країн.

Він також додав, що розробкою такого зв'язку займається безпосередньо Державна служба спеціального зв'язку та захисту (Держспецзв'язку).

Голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь на пресконференції в Укрінформі 26 лютого заявив, що в планах відомства на 2021 рік посилити захист об'єктів критичної інформаційної інфраструктури та державних інформаційних ресурсів від кібератак. Зокрема, у відомстві планують посилити сервісний захист державних вебдодатків, запустити новий захищений мобільний зв'язок для уряду та навчати основам кібергігієни державних службовців.

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04 03 2021 17:09
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