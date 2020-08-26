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Мінцифри запускає онлайн-гід з державних послуг

Презентація онлайн-гіда відбудеться 27 серпня
Міністерство цифрової трансформації запускає онлайн-портал, який стане гідом в усіх видах цифрових державних послуг.
Мінцифри запускає онлайн-гід з державних послуг Фото: Facebook Мінцифра

Як передає "Укрінформ", про це Мінцифри повідомляє у Фейсбуку.

"Запускаємо гід з державних послуг. Це інформаційний онлайн-портал про всі сервіси, що надаються органами виконавчої влади та місцевого самоврядування", - зазначили в міністерстві.

Гід містить інформацію про понад 1000 державних послуг. Зокрема про місце, спосіб, строк, вартість, результати їх отримання, а також про необхідні документи та спосіб оскарження результатів. Послуги упорядковано за 17 категоріями та за 36 життєвими подіями.

Як повідомили в Мінцифри, ідею реалізовано завдяки підтримці проєкту USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" та за сприяння проєкту SURGe, що фінансується урядом Канади.

Місією проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" є протидія корупції через реформу електронного врядування в Україні та запровадження найкращих світових практик у таких сферах: електронні закупівлі, відкриті дані та електронні послуги.

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26 08 2020 10:28
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