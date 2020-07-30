Мінцифри запускає бета-тестування додатку "Дія 2.0": що у новій версії
Мінцифри запускає бета-тестування мобільного застосунку Дія 2.0., у новій версії - ідентифікація особи за штрихкодом, повідомляє "Економічна правда".
"Тепер українці можуть отримати посилки на пошті з Дією. Нова пошта - перший партнер.
На зворотному боці документа тепер є QR-код та barcode (штрихкод). Останній ідентифікує особу під час отримання посилок на пошті вартістю менше 5 тис грн. Менеджер сканує штрихкод пристроєм, а Дія підтверджує дійсність документа. На комп’ютері менеджера також з'являється підтвердження", - пояснили у відомстві.
Зазначається, що у другій хвилі тестування, яка розпочнеться незабаром, протестують можливість поділитися цифровою копією документа для отримання послуг.
"Наразі Дія 2.0 доступна лише бета-тестерам, але невдовзі відбудеться офіційний реліз", - зазначили у Мінцифри.
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