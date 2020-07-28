Мінцифри запускає серію ефірів про ефективний менеджмент

Перший ефір відбудеться в понеділок, 3 серпня о 17.00

Міністерство цифрової трансформації запускає серію ефірів про ефективний менеджмент.

Про це повідомляє пресслужба відомства у Telegram, зазначає "Укрінформ".

"Запускаємо серію безкоштовних ефірів про ефективний менеджмент. У рамках проєкту Дія.Бізнес спільно з Академією ДТЕК. Безкоштовні 60-хвилинні ефіри на теми лідерства, клієнтоорієнтованості, ведення переговорів. Спікери - лектори Academy DTEK і досвідчені бізнес-тренери", - йдеться у повідомленні.

Перший ефір відбудеться в понеділок, 3 серпня о 17.00. Тема - Лідерство в умовах невизначеності. Спікер - Валерія Заболотна, ректор Academy DTEK.

Ефіри будуть транслюватися на Facebook-сторінці Дія.Бізнес.

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