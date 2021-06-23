Мінцифри запустить систему з моніторингу якості мобільного зв’язку
Про це повідомила пресслужба відомства, зазначає "Громадське".
"Інтернет - важлива потреба для людини, адже це засіб комунікації, доступ до інформації та рівні можливості для кожного. Щоб інтернет по всій країні працював швидко й ефективно, треба проводити перевірки якості послуг та обладнання", - вказують у Мінцифри.
Саме тому відомство вирішило запровадити систему моніторингу, яка визначить проблемні ділянки в межах країни. Згадані партнери - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, а також Український державний центр радіочастот.
Система моніторингу працюватиме не тільки в межах міст і сіл, а ще й на дорогах міжнародного та національного значення. Так буде змога побачити, де досі відсутній інтернет.
Центр радіочастот уже уклав договір на закупівлю системи моніторингу якості мобільного зв’язку від німецької компанії Rohde&Schwarz. Перша частина обладнання надійде в Україну на початку липня 2021 року, а остаточна система - декількома партіями в серпні та вересні.
Навіщо потрібна така система?
На думку урядовців, система моніторингу повинна сприяти розвитку мереж, покращити якість послуг для українців, а також підвищити конкуренцію між операторами. Результати моніторингу можна буде побачити на дашбордах.
Мінцифри планує забезпечити покриття 95% транспортної інфраструктури та населених пунктів швидкісним інтернетом до 2024 року. У досягненні цієї цілі якраз і має допомогти моніторинг.
Нагадаємо, що Київстар збільшив покриття 4G ще у 321 населеному пункті
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