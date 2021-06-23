Мінцифри запустить систему з моніторингу якості мобільного зв’язку

Вона працюватиме в містах, селах і на дорогах

Міністерство цифрової трансформації спільно з партнерами готує запуск системи з моніторингу якості мобільного зв’язку. У такий спосіб хочуть покращити якість послуг для українців.

Про це повідомила пресслужба відомства, зазначає "Громадське".

"Інтернет - важлива потреба для людини, адже це засіб комунікації, доступ до інформації та рівні можливості для кожного. Щоб інтернет по всій країні працював швидко й ефективно, треба проводити перевірки якості послуг та обладнання", - вказують у Мінцифри.

Саме тому відомство вирішило запровадити систему моніторингу, яка визначить проблемні ділянки в межах країни. Згадані партнери - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, а також Український державний центр радіочастот.

Система моніторингу працюватиме не тільки в межах міст і сіл, а ще й на дорогах міжнародного та національного значення. Так буде змога побачити, де досі відсутній інтернет.

Центр радіочастот уже уклав договір на закупівлю системи моніторингу якості мобільного зв’язку від німецької компанії Rohde&Schwarz. Перша частина обладнання надійде в Україну на початку липня 2021 року, а остаточна система - декількома партіями в серпні та вересні.

Навіщо потрібна така система?

На думку урядовців, система моніторингу повинна сприяти розвитку мереж, покращити якість послуг для українців, а також підвищити конкуренцію між операторами. Результати моніторингу можна буде побачити на дашбордах.

Мінцифри планує забезпечити покриття 95% транспортної інфраструктури та населених пунктів швидкісним інтернетом до 2024 року. У досягненні цієї цілі якраз і має допомогти моніторинг.

Нагадаємо, що Київстар збільшив покриття 4G ще у 321 населеному пункті