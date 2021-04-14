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Мінветеранів ініціює утворення Українського ветеранського фонду

Фонд буде неприбутковою організацією, що фінансується за рахунок коштів державного бюджету
Утворення Українського ветеранського фонду допоможе залучити фінансові та матеріально-технічні ресурси для реалізації програм і проектів, спрямованих на реінтеграцію ветеранів в активне громадське життя, відновлення фізичного і психічного здоров'я, підвищення професійного і освітнього рівня ветеранів та ведення ними підприємницької діяльності.
Мінветеранів ініціює утворення Українського ветеранського фонду Фото: Укрінформ

Міністерство у справах ветеранів України винесло на громадське обговорення проект постанови про утворення Українського ветеранського фонду, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Міністерство у справах ветеранів України розробило та винесло на громадське обговорення проект постанови про утворення Українського ветеранського фонду - бюджетної установи, яка надаватиме підтримку проектам, стартапам, іншим ініціативам ветеранів війни, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей загиблих", - йдеться в повідомленні прес-служби міністерства.

Зазначено, що утворення Українського ветеранського фонду допоможе залучити фінансові та матеріально-технічні ресурси для реалізації програм і проектів, спрямованих на реінтеграцію ветеранів в активне громадське життя, відновлення фізичного і психічного здоров'я, підвищення професійного і освітнього рівня ветеранів та ведення ними підприємницької діяльності.

"Неупередженість ухвалення рішень, прозорість і публічність діяльності, ефективні елементи контролю й аудиту з боку міжнародних та вітчизняних донорів мають забезпечити довіру до фонду як до інституції, упевненість у стабільності його функціонування", - упевнені у відомстві.

Відповідно до положення про фонд, він буде неприбутковою організацією, що фінансується за рахунок коштів державного бюджету, добровільних внесків урядів, агентств та установ іноземних держав, міжнародних фінансових та інших організацій, цільових грантів, а також коштів інших донорів, благодійних внесків, інших джерел, не заборонених законодавством України. Органами управління фонду будуть наглядова рада та дирекція.

До складу наглядової ради входитимуть дев’ять осіб - по три представники від Мінветеранів, від громадських об'єднань ветеранів і членів їхніх сімей та від міжнародних і інших донорів, що співпрацюють із Мінветеранів та фондом. Їх обиратимуть терміном на три роки, і вони не зможуть обіймати посаду понад два терміни поспіль.

Нагадаємо, що міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявляла, що Мінветеранів планує створити державну онлайн-платформу ветеранського підприємництва та бізнесу.

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14 04 2021 12:02
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