Мін'юст продаватиме на аукціонах майно колишніх в'язниць
Про це повідомляє "Економічна правда" з послиланням на пресслужба Мін'юсту та пресслужба Фонду держмайна.
"Об'єктами приватизації стане майно нефункціонуючих установ виконання покарань, які знаходяться на етапі консервації. За отримані кошти держава зможе збудувати нові виправні заклади європейського типу", - йдеться у повідомленні.
"Одним з перших об'єктів, який буде виставлено на прозорий аукціон, стане Ірпінський виправний центр (№132).
Непрацююча установа, де раніше утримували в'язнів, розташована в центрі Коцюбинського – анклаві Святошинського району Києва. Вона має 8,3 га земельних ділянок та будівлі загальною площею 27830,6 м²", - додали у відомстві.
Також готується до продажу майно Львівської виправної колонії №48 та Південної виправної колонії №51.
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