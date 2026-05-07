У Франції звільнили з в’язниці Ніколя Саркозі

07 травня 2026, 14:08
Ніколя Саркозі. Фото: AFP
Експрезидент вийшов на свободу після рішення суду про умовно-дострокове звільнення.

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі вийшов на свободу умовно-достроково у справі щодо незаконного фінансування його виборчої кампанії 2012 року.

Про це повідомляє німецький телеканал RTL.

Рішення ухвалив суддя з питань виконання покарань у Парижі, який задовольнив клопотання про зміну режиму відбування терміну. 

Від 7 травня Саркозі перебуває на волі на умовах умовно-дострокового звільнення.

За даними суду, експрезидент не зобов’язаний носити електронний браслет. Ключовим аргументом для пом’якшення покарання став вік Саркозі.

Адвокати політика наразі утримуються від публічних коментарів.

Рішення стало можливим після того, як Саркозі відмовився від подальшого оскарження відмови суду об’єднати вироки у різних справах. 

Раніше він намагався домогтися поєднання покарань у справі Bygmalion та у справі про прослуховування, відомій як "справа Бісмута", однак суд йому відмовив.

Нагадаємо, що у вересні 2025 року суд визнав Саркозі частково винним у справі про фінансування з Лівії

 

