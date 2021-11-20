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Саакашвілі припинив голодування - лікар

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі припинив 50-денне голодування після того, як його перевели з тюремної лікарні до військового шпиталю у місті Горі.
Саакашвілі припинив голодування - лікар Михайло Саакашвілі. Фото: ukr.obozrevatel.com

Як передає "Укрінформ", про це AFP повідомив лікар політика.

Про те, що Саакашвілі припинить голодувати одразу після переведення до шпиталю, казав і його адвокат Ніка Гварамія.

Саакашвілі привезли в Горі на реанімобілі без інцидентів. Там він має пройти період відновлення після голодування. Опозиція пообіцяла не проводити акцій протестів біля шпиталю.

Як повідомляв Укрінформ, 1 жовтня Саакашвілі затримали у Грузії, де проти нього було порушено декілька кримінальних справ. Наступної доби стало відомо, що Саакашвілі оголосив голодування. 8 листопада Саакашвілі переведено до лікарні в'язниці №18 у Глданському районі Тбілісі із в'язниці у Руставі. У переданому адвокатам листі політик повідомив, що під час переведення його "тягнули по землі, смикали за волосся та кілька разів ударили по шиї".

18 листопада, у 49-й день голодування, Саакашвілі знепритомнів, після чого його перевели до реанімації.

Після цього в правлячій партії країни заявили, що переведення Саакашвілі до цивільної клініки можливе у разі потреби додаткових досліджень. Пізніше його перевезли до військового шпиталю в місто Горі, оскільки його самопочуття погіршилось.

Нагадаємо, що незалежні лікарі за підсумками огляду Міхеіла Саакашвілі заявили про критичний стан пацієнта та закликали терміново перевести його до приватної клініки.

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20 11 2021 12:34
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