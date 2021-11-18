Саакашвілі перебуває в критичному стані і може впасти в кому - грузинські лікарі

Виходячи з критичності стану пацієнта, його лікування негайно рекомендовано у функціональному поліпрофільному шпиталі з великим досвідом, зокрема у відділенні інтенсивної терапії, якого немає у тюремній установі № 18

Незалежні лікарі за підсумками огляду Міхеіла Саакашвілі заявили про критичний стан пацієнта та закликали терміново перевести його до приватної клініки.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у висновку мультифункціональної групи лікарів, створеної з ініціативи Народного захисника Грузії, повідомляє Эхо Кавказа.

Ввечері 16 листопада група лікарів від імені Народного захисника відвідала Саакашвілі в тюремній лікарні. Вони обстежили експрезидента, який голодує вже 49-й день поспіль, а також оглянули оснащення тюремної лікарні. В оприлюдненому менш ніж за добу висновку сказано, що Саакашвілі дійсно голодує та наразі перебуває в критичному стані.

Саакашвілі було поставлено такі діагнози: енцефалопатія Верніке, прогресуюча гіпокаліємія, анемія, таласемія та ймовірність шлункової кровотечі.

Крім того, наголошується у висновку, стан Саакашвілі погіршується через відмову від повноцінного лікування та підвищеного стресу. Лікарі вважають, що найближчим часом усі виявлені діагнози можуть закінчитися загостренням – епілептичним статусом або комою, шлунковою кровотечею, летальною аритмією, нирковою недостатністю, рабдоміолізом, пульмональним емболізмом та серцевою недостатністю. Крім того, зазначають фахівці, у разі припинення голодування є велика ймовірність розвитку рефідинг-синдрому.

Що стосується самої лікарні при в'язниці № 18 у Глданському районі Тбілісі, то, на думку лікарів, установа перебуває на стадії формування, в лікарні функціонує лише частина медичної апаратури, а на місці немає необхідних фахівців.

"У разі погіршення стану пацієнта це створить проблеми, оскільки групи лікарів, яка постійно перебуває на місці, недостатньо. Енцефалопатія Верніке не була діагностована через відсутність невролога, не досліджено ймовірність шлункової кровотечі, не розглянуто необхідність постійної кардіологічної телеметрії на тлі гіпокаліємії", - йдеться у висновку.

Фахівці також з'ясували, що якщо стан Саакашвілі погіршиться, реанімаційна бригада, що чергує на місці, не зможе надати необхідну допомогу й пацієнта доведеться перевозити до іншої клініки.

"Виходячи з критичності стану пацієнта, його лікування негайно рекомендовано у функціональному поліпрофільному шпиталі з великим досвідом, зокрема у відділенні інтенсивної терапії, якого немає у тюремній установі № 18", - йдеться у висновку.

Також повідомляється, що апарат Народного захисника Грузії офіційно звернувся до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) із проханням про включення третьою стороною в розгляд забезпечувального заходу в справі Саакашвілі.

Через ЄСПЛ адвокати домагаються переведення до цивільної клініки Саакашвілі, який продовжує голодування у в'язниці вже 49-й день. У відповідь на позов раніше Страсбурзький суд закликав владу Грузії забезпечити безпеку політика у в'язниці та надати йому необхідне лікування. Водночас експрезидента Грузії закликали припинити голодування. Саакашвілі пообіцяв почати вживати їжу відразу після переведення до приватної клініки, яку буде підібрано консиліумом лікарів.

Як повідомлялося, незалежну групу медичних експертів Народний захисник створила 16 листопада, після того, як з'ясувалося, що Міністерство юстиції не вважає за доцільне направляти до Саакашвілі призначений раніше консиліум, пославшись на те, що він і так лежить у лікарні.