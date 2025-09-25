Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Суд визнав Саркозі частково винним у справі про фінансування з Лівії

25 вересня 2025, 13:46
Суд визнав Саркозі частково винним у справі про фінансування з Лівії
Ніколя Саркозі. Фото: pro100news.info
Це черговий вирок політику, який уже став першим президентом П'ятої республіки, засудженим до реального тюремного терміну.

Французький суд визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі частково винним у резонансній "лівійській справі" - розслідуванні щодо ймовірного отримання коштів на передвиборчу кампанію 2007 року від режиму Муаммара Каддафі.

Про це повідомляє телеканал BFMTV

Саркозі визнано винним в участі у злочинній змові у 2005–2007 роках. Водночас суд виправдав його за звинуваченнями у розкраданні державних коштів та пасивній корупції.

Суд дійшов висновку, що факту незаконного фінансування кампанії Саркозі у 2007 році встановлено не було.

Прокуратура просила для експрезидента 7 років ув’язнення, штраф у розмірі 300 тисяч євро та п’ятирічну заборону на обіймання публічних посад. Остаточний вирок наразі не оголошено.

У справі фігурують ще 11 обвинувачених, серед яких — соратники Саркозі, колишні урядовці та бізнесмени:

  • Клод Геан, колишній керівник апарату президента, визнаний винним у пасивній корупції, отриманні 500 000 євро, підробці документів і торгівлі впливом. Це вже не перший його вирок.

  • Бріс Ортфе, ексміністр, визнаний винним у змові, але виправданий за іншими пунктами обвинувачення.

  • Олександр Джухрі, бізнесмен і посередник між оточенням Саркозі та Каддафі, засуджений за корупцію і торгівлю впливом.

Один із ключових фігурантів справи — бізнесмен Зіад Так’єддін, який раніше публічно заявляв про передачу грошей Саркозі, раптово помер цього тижня у віці 75 років.

Ніколя Саркозі став першим президентом П'ятої республіки Франції, якого було засуджено до реального тюремного терміну. У 2021 році його визнали винним у "справі про прослуховування", однак тоді вирок він оскаржив і фактично за ґрати не потрапив.

Раніше екс-президента Франції позбавили ордена Почесного легіону через корупцію.

 

