Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Саркозі вийшов із в'язниці, але під домашній арешт

10 листопада 2025, 17:56
Саркозі вийшов із в'язниці, але під домашній арешт
Ніколя Саркозі. Фото: AFP
Він покидає в’язницю Санте після трьох тижнів ув’язнення у справі про лівійське фінансування передвиборчої кампанії.

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі, засуджений у першій інстанції за участь у злочинному угрупованні у справі про лівійське фінансування його передвиборчої кампанії, залишить в’язницю Санте, де перебував останні три тижні.

Апеляційний суд Парижа у понеділок, 10 листопада, задовольнив клопотання його адвокатів про звільнення під судовий контроль, пише газета Le Figaro.

Суд визнав, що попереднє ув’язнення не було виправданим, а ризику приховування доказів, тиску на свідків або змови наразі немає.

Водночас Саркозі залишатиметься під суворим наглядом: йому заборонено виїжджати за межі країни, контактувати з фігурантами справи та іншими особами, включно з міністром юстиції. Колишній президент взяв участь у засіданні через відеоконференцію із Санте.

"Я хочу, щоб суд був переконаний у одному: у мене ніколи не було наміру просити у Муаммара Каддафі будь-яке фінансування, а також я не ухилявся від правосуддя. Це означало б визнати провину, чого я не робив", - заявив Саркозі. 

Він додав, що тюремне ув’язнення завдало йому великих страждань і подякував пенітенціарним працівникам «за допомогу у цьому кошмарі».

Адвокат Крістоф Енгрен зазначив, що Саркозі "зіткнувся в ув’язненні із погрозами смерті" і наголосив на гарантіях явки колишнього президента. 

"У свої 71 рік він не залишить країну та родину. Звинувачення серйозні, і ми оскаржуватимемо їх із ще більшою рішучістю в апеляції", - додав Енгрен.

Нагадаємо, що в кінці вересня суд визнав Саркозі частково винним у справі про фінансування з Лівії.

ФранціяНіколя Саркозісуд

Останні матеріали

Майбутнє світового порядку. Співпраця між США, Японією та Європою в епоху стратегічного суперництва – CEPA
Політика
Майбутнє світового порядку. Співпраця між США, Японією та Європою в епоху стратегічного суперництва – CEPA
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 15:51
Фонд Heritage Foundation переходить від MAGA до MEGA. Він має намір зробити великими поплічників Кремля і в Європі – Politico
Політика
Фонд Heritage Foundation переходить від MAGA до MEGA. Він має намір зробити великими поплічників Кремля і в Європі – Politico
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 12:08
Довга темна зима прийшла завчасно. росія та Україна посилюють свою енергетичну війну – Філліпс О'Брайен
Політика
Довга темна зима прийшла завчасно. росія та Україна посилюють свою енергетичну війну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 листопада 2025, 00:17
betking Екстра-ліга: яскраві матчі та інтрига перед 9 туром
Спорт
betking Екстра-ліга: яскраві матчі та інтрига перед 9 туром
09 листопада 2025, 15:39
кремль співпрацює з німецькими партіями проти Мерца. Інші політики це критикують, але не обговорюють, як їм запобігти – t-online
Політика
кремль співпрацює з німецькими партіями проти Мерца. Інші політики це критикують, але не обговорюють, як їм запобігти – t-online
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 14:14
Ефект Чейні. Як Дік Чейні став випадковим архітектором влади Трампа – Макс Бут
Політика
Ефект Чейні. Як Дік Чейні став випадковим архітектором влади Трампа – Макс Бут
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 10:31
Евакуація, відступ, виведення військ... Поразка – Том Купер
Політика
Евакуація, відступ, виведення військ... Поразка – Том Купер
Переклад iPress – 07 листопада 2025, 00:37
Вплив еволюції сприйняття загроз на трансатлантичний альянс. 4 сценарії майбутнього НАТО – Ерік Браттберг
Політика
Вплив еволюції сприйняття загроз на трансатлантичний альянс. 4 сценарії майбутнього НАТО – Ерік Браттберг
Переклад iPress – 06 листопада 2025, 16:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється