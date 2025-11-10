Саркозі вийшов із в'язниці, але під домашній арешт

Він покидає в’язницю Санте після трьох тижнів ув’язнення у справі про лівійське фінансування передвиборчої кампанії.

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі, засуджений у першій інстанції за участь у злочинному угрупованні у справі про лівійське фінансування його передвиборчої кампанії, залишить в’язницю Санте, де перебував останні три тижні.

Апеляційний суд Парижа у понеділок, 10 листопада, задовольнив клопотання його адвокатів про звільнення під судовий контроль, пише газета Le Figaro.

Суд визнав, що попереднє ув’язнення не було виправданим, а ризику приховування доказів, тиску на свідків або змови наразі немає.

Водночас Саркозі залишатиметься під суворим наглядом: йому заборонено виїжджати за межі країни, контактувати з фігурантами справи та іншими особами, включно з міністром юстиції. Колишній президент взяв участь у засіданні через відеоконференцію із Санте.

"Я хочу, щоб суд був переконаний у одному: у мене ніколи не було наміру просити у Муаммара Каддафі будь-яке фінансування, а також я не ухилявся від правосуддя. Це означало б визнати провину, чого я не робив", - заявив Саркозі.

Він додав, що тюремне ув’язнення завдало йому великих страждань і подякував пенітенціарним працівникам «за допомогу у цьому кошмарі».

Адвокат Крістоф Енгрен зазначив, що Саркозі "зіткнувся в ув’язненні із погрозами смерті" і наголосив на гарантіях явки колишнього президента.

"У свої 71 рік він не залишить країну та родину. Звинувачення серйозні, і ми оскаржуватимемо їх із ще більшою рішучістю в апеляції", - додав Енгрен.

Нагадаємо, що в кінці вересня суд визнав Саркозі частково винним у справі про фінансування з Лівії.