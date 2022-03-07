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Місію NASA на Місяць відклали до початку осені

Компанія планує здійснити запуск з 23 серпня по 6 вересня
Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору NASA оголосило про нові дати можливого запуску ракети в рамках місячної місії Artemis 1.
Місію NASA на Місяць відклали до початку осені Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє  NASA Space Flight.

"Після успішної генеральної репетиції NASA Exploration Ground Systems (EGS) повернула ракету Space Launch System (SLS) до місця збірки літальних апаратів, що має бути востаннє перед запуском. Зараз апарат Artemis 1 пройде остаточну перевірку готовності та підготовку до запуску перед його дебютним польотом, запланованим на кінець цього року", - йдеться у повідомленні.

Фото: NASA

Наразі NASA для запуску ракети в рамках місії Artemis 1 орієнтується на часове вікно з 23 серпня по 6 вересня.

У компанії перераховують технічні недоліки, виявлені під час останніх випробувань, які мають бути усунені для польоту.

Фото: NASA

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03 07 2022 12:14
ТЕГИ: місяць, NASA
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