Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Міжбанк: 22 квітня гривня зміцнилася

Долар США - 26,66 - 26,68 гривні
22 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,66 - 26,68 гривні за долар.
Міжбанк: 22 квітня гривня зміцнилася Фото: з відкритих джерел

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

  • Долар США - 26,66 - 26,68 гривні;
  • Євро - 30,00 - 30,02 гривні;
  • Російський рубль - 0,4174 - 0,4183 гривні.

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 22 квітня на рівні 26,85 гривні, повідомляє Finance.ua.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 04 2019 19:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
olpr. Leather Goods Co: "В масштабах Америки ми маленька сімейна майстерня"

olpr. Leather Goods Co: "В масштабах Америки ми маленька сімейна майстерня"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.