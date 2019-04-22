БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ22 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,66 - 26,68 гривні за долар.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міжбанк: 22 квітня гривня зміцнилася
Долар США - 26,66 - 26,68 гривні
Фото: з відкритих джерел
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
- Долар США - 26,66 - 26,68 гривні;
- Євро - 30,00 - 30,02 гривні;
- Російський рубль - 0,4174 - 0,4183 гривні.
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 22 квітня на рівні 26,85 гривні, повідомляє Finance.ua.
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