Міжбанк відкрився зростанням курсу долара Долар піднявся до рівня 27,30 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 19 серпня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 2 копійки до 27,31 гривень за долар, курс купівлі до 27,29 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 32,58 гривень за євро.

Фото: Reuters

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг", передає РБК - Україна. Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,2950 - 27,3150 грн/долар, євро 32,5629 - 32,5813 грн/євро, російський рубль 0,3723 - 0,3730 грн/рубль. Валюта Bid Offer USD/UAH 27,2950 27,3150 EUR/UAH 32,5629 32,5813 RUB/UAH 0,3723 0,3730 Нагадаємо, що до кінця 2020 року на динаміку інфляції впливатиме посилення ролі кредитного каналу емісії грошей. Цей механізм буде використовуватися для підтримання бізнесу та запровадження антикризових заходів.

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