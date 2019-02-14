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Міжнародна асоціація боксу дозволила жінкам виступати в хіджабах

Організація внесла зміни в правила змагань з релігійних міркувань
Міжнародна асоціація боксу (AIBA) дозволила жінкам виступати в спортивних хіджабах.
Міжнародна асоціація боксу дозволила жінкам виступати в хіджабах Фото: XSport.ua

Нововведення прийняли з релігійних міркувань під час наради в Стамбулі серед керівників організації, повідомляє DT.ua.

Зазначимо, що дівчатам дозволено змагатися в спеціальних головних уборах і в інших видах спорту. Приміром, у волейболі, баскетболі та фехтуванні.

У 2017 році українські шахістки відмовилися їхати на чемпіонат світу в Саудівській Аравії через вимоги виступати в хіджабі.

Нагадаємо, Данія приєдналася до інших європейських країн, у яких діє заборона на носіння у громадських місцях одягу, що покриває обличчя, зокрема нікабу та паранджі. Аналогічні закони вже діють в Австрії, Франції та Бельгії.

 

 

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14 02 2019 14:50
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