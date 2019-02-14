Міжнародна асоціація боксу дозволила жінкам виступати в хіджабах

Міжнародна асоціація боксу (AIBA) дозволила жінкам виступати в спортивних хіджабах.

Нововведення прийняли з релігійних міркувань під час наради в Стамбулі серед керівників організації, повідомляє DT.ua.

Зазначимо, що дівчатам дозволено змагатися в спеціальних головних уборах і в інших видах спорту. Приміром, у волейболі, баскетболі та фехтуванні.

У 2017 році українські шахістки відмовилися їхати на чемпіонат світу в Саудівській Аравії через вимоги виступати в хіджабі.