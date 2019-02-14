НОВИНИМіжнародна асоціація боксу (AIBA) дозволила жінкам виступати в спортивних хіджабах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міжнародна асоціація боксу дозволила жінкам виступати в хіджабах
Організація внесла зміни в правила змагань з релігійних міркувань
Фото: XSport.ua
Нововведення прийняли з релігійних міркувань під час наради в Стамбулі серед керівників організації, повідомляє DT.ua.
Зазначимо, що дівчатам дозволено змагатися в спеціальних головних уборах і в інших видах спорту. Приміром, у волейболі, баскетболі та фехтуванні.
У 2017 році українські шахістки відмовилися їхати на чемпіонат світу в Саудівській Аравії через вимоги виступати в хіджабі.
Нагадаємо, Данія приєдналася до інших європейських країн, у яких діє заборона на носіння у громадських місцях одягу, що покриває обличчя, зокрема нікабу та паранджі. Аналогічні закони вже діють в Австрії, Франції та Бельгії.
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14 02 2019 14:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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