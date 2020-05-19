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Міжнародна федерація тенісу планує допомогти гравцям, які не увійшли до ТОП-500 рейтингу

Подробиці ITF зможе озвучити після зустрічі ради директорів, яка призначена на 2 червня
Міжнародна федерація тенісу (ITF) працює над створенням плану фінансової допомоги тенісистам топ-501 - топ-700.
Міжнародна федерація тенісу планує допомогти гравцям, які не увійшли до ТОП-500 рейтингу Фото: firtka.if.ua

Це гравці, які знаходяться в межах топ-500 світових рейтингів в одиночному розряді й не потрапили під критерії інших проектів щодо матеріальної підтримки, повідомляє БТУ із посиланням на пресслужбу ITF, зазначає "Укрінформ".

Подробиці ITF зможе озвучити після зустрічі ради директорів, яка призначена на 2 червня.

Раніше ATP, WTA, ITF і 4 турніри Grand Slam зібрали понад $6 мільйонів в рамках Програми підтримки для низькорейтинґових гравців.

Як повідомляв "Укрінформ", Міжнародна федерація тенісу (ITF) не проводитиме турніри до 31 липня через пандемію коронавірусу. З аналогічною заявою виступили також Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) і Жіноча тенісна асоціація (WTA).

Спочатку міжнародний сезон в тенісі був призупинений на шість тижнів, після чого пауза була продовжена до 7 червня, потім до 13 липня. Тенісні асоціації обіцяють в середині червня зробити свою наступну заяву з приводу проведення турнірів.

Нагадаємо, що "US Open-2020" можуть перенести в Індіан-Веллс

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19 05 2020 14:03
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