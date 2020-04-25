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US Open-2020 можуть перенести в Індіан-Веллс

US Open має стартувати 24 серпня
Відкритий чемпіонат США з тенісу - US Open-2020 - може пройти в Індіан-Веллсі.
US Open-2020 можуть перенести в Індіан-Веллс Фото: Укрінформ

Про це повідомляє Marca, пише "Укрінформ".

Зараз Нью-Йорк, де традиційно проходить турнір, - один з найбільш постраждалих від пандемії COVID-19 міст, а на кортах US Open розгорнули тимчасову лікарню. Імовірність того, що Каліфорнія, де розташований Індіан-Веллс, раніше відновиться від коронавірусу, вище.

В Індіан-Веллсі проходить один з найбільших турнірів в календарі Асоціації тенісистів професіоналів (ATP) і Жіночої тенісної асоціації (WTA), так що інфраструктура здатна прийняти змагання серії Grand Slam.

Турнір в Індіан-Веллсі став першим, який в цьому році не відбувся через коронавірус. US Open має стартувати 24 серпня.

Нагадаємо, що жіночий чемпіонат Європи-2021 з футболу перенесений на 2022 рік

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25 04 2020 13:18
ТЕГИ: теніс
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