Жіночий чемпіонат Європи-2021 з футболу перенесений на 2022 рік

УЄФА переніс жіночий Євро, після того, як 17 березня оголосив про перенесення Євро-2020 на 2021 рік у зв'язку з пандемією COVID-19 і обов'язком захистити здоров'я всіх, хто причетний до футболу, при цьому зберігши можливість дограти національні та єврокубкові турніри

Виконавчий комітет Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) підтвердив, що перенесений чемпіонат Європи-2021 серед жінок пройде в Англії з 6 по 31 липня 2022 року.

Очікується, що список стадіонів фінальної стадії залишився колишнім, повідомляє офіційний сайт організації, зазначає "Укрінформ".

Президент УЄФА Александер Чеферін прокоментував перенесення: "Приймаючи екстрене рішення про перенесення Євро-2020, ми враховували, що це вплине на жіночий Євро-2021. Ми ретельно розглянули всі варіанти і перш за все керувалися прагненням розвивати жіночий футбол. Перенесення жіночого Євро на рік означає, що це буде єдиний великий турнір влітку 2022 року. Таким чином, він отримає увагу, на яку заслуговує".

УЄФА переніс жіночий Євро, після того, як 17 березня оголосив про перенесення Євро-2020 на 2021 рік у зв'язку з пандемією COVID-19 і обов'язком захистити здоров'я всіх, хто причетний до футболу, при цьому зберігши можливість дограти національні та єврокубкові турніри. Перед прийняттям рішення УЄФА активно обговорював питання, в тому числі з організаторами Ігор Співдружності-2022 в Бірмінгемі. УЄФА і Футбольна асоціація Англії (ФАА) продовжують співпрацювати з оргкомітетом змагань в Бірмінгемі, щоб літо 2022 року стало незабутнім для любителів спорту.

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