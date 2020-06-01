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Міжнародні профспілки занепокоєні новим трудовим кодексом України

В об'єднанні вважають, що законопроєкт про працю ухвалили без консультацій з профспілками
У Міжнародній конфедерації профспілок заявили, що новий закон про працю позбавить працівників правового захисту, а профспілок - спроможності їх захищати.
Міжнародні профспілки занепокоєні новим трудовим кодексом України Фото: ЕРА

Про це передає пресслужба конфедерації, повідомляє "Громадське".

Так, зазначається, що прийняття закону про працю може призвести до:

  • спрощеного звільнення працівників у будь-який момент за бажанням роботодавця;

  • короткострокових індивідуальних трудових договорів та договорів з нефіксованим робочим часом;

  • понаднормової роботи, яка стане нормою й оплачуватиметься в 5 разів менше, ніж раніше;

  • скасування деяких соцгарантій та зниження статусу матерів із маленькими дітьми, що полегшить їхнє звільнення;

  • можливого переведення працівника на інше робоче місце без його згоди;

  • скасування профспілок.

В об'єднанні вважають, що законопроєкт про працю ухвалили без консультацій з профспілками. Також зазначається, що уряд не звернувся за допомогою до Міжнародної організації праці, бо, на думку конфедерації, законопроєкт порушує декілька конвенцій МОП.

"Уряд України стоїть на боці олігархів та багатонаціональних корпорацій та виступає проти працівників, громадськості та профспілок. Ми засуджуємо український уряд за необережне порушення своїх міжнародних зобов’язань, через які країна ризикує втратити вирішальну підтримку в Європі та світовій спільноті", - сказала генсек конфедерації профспілок Шаран Берроу.

Нагадаємо, що Зеленський наполягає на ухваленні нового Трудового кодексу до 2020 року.

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06 01 2020 15:10
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