У профспілці зазначають, що відсторонення від роботи вже з 8 листопада може спричинити за собою непередбачені ситуації

Профспілка просить відкласти на місяць відсторонення від роботи невакцинованих вчителів. Зокрема, профспілка посилається на дотримання норм статті 32 Кодексу законів про працю України (КЗпП) про повідомлення працівників про зміну істотних умов праці не пізніше ніж за два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Профспілки працівників освіти і науки України.

"Складна ситуація склалася з відстороненням від роботи працівників закладів освіти, обов'язковість профілактичних щеплень яких визначена переліком, які відмовляються або ухиляються від проведення таких обов'язкових профілактичних щеплень проти СОVID-19. Хоча число педагогів, які приймають рішення вакцинуватися, щодня збільшується", - йдеться у зверненні.

У профспілці зазначають, що відсторонення від роботи вже з 8 листопада може спричинити за собою непередбачені ситуації, які призведуть до порушення вимог щодо створення необхідних умов для проходження освітнього процесу, неможливості обслуговування котелень, харчоблоків, охорони будівель, неможливості заміни відсутніх педагогів тощо.

Профспілка працівників освіти і науки України вважає за необхідне термінове внесення змін до наказу МОЗ № 2153 та постанови Кабінету Міністрів № 1236, в яких йдеться про відсторонення певних категорій працівників без вакцинації з 8 листопада, для перенесення термінів їх реалізації не раніше 8 грудня.

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