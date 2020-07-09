БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИРозмір міжнародних резервів України протягом серпня 2020 року виріс на 0,9% (на 246,22 млн доларів). На 1 вересня розмір резервів склав 29 048,71 млн доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міжнародні резерви України перевищили 29 млрд доларів
Резерви зросли завдяки купівлі НБУ валюти на міжбанку
Фото: zn.ua
Про це повідомляється на сайті Національного банку України, передає РБК - Україна.
За даними НБУ, з початку року резерви зросли на 14,8% (на 3 746,55 млн доларів).
Нагадаємо, що у Національному банку прогнозують зростання цін, якщо влада піде на значне підвищення мінімальної зарплати. У НБУ уважно слідкують за підготовкою проекту держбюджету на 2021 рік.
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07 09 2020 13:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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