Міжнародні резерви України перевищили 29 млрд доларів

Розмір міжнародних резервів України протягом серпня 2020 року виріс на 0,9% (на 246,22 млн доларів). На 1 вересня розмір резервів склав 29 048,71 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України, передає РБК - Україна.

За даними НБУ, з початку року резерви зросли на 14,8% (на 3 746,55 млн доларів).

Нагадаємо, що у Національному банку прогнозують зростання цін, якщо влада піде на значне підвищення мінімальної зарплати. У НБУ уважно слідкують за підготовкою проекту держбюджету на 2021 рік.