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Мобільні оператори планують шеринг інфраструктури для 30% нових мереж

Оператори дуже очікують від держави дозволу на запуск спектрального шерингу, який дасть їм змогу ділитися не лише пасивною інфраструктурою, а і її активною частиною
Мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell планують будувати до 30% нових сайтів телекомунікаційних мереж на основі моделі шерингу інфраструктури.
Мобільні оператори планують шеринг інфраструктури для 30% нових мереж Фото: tourclub.te.ua

"Ми домовилися про шеринг. (...) Усі оператори усвідомлюють, що в деяких населених пунктах і на деяких шляхах не має сенсу будувати по три мережі, що є сенс включити розумну історію з інвестиціями, є сенс шерити мережі. І за нашими прогнозами, на 30% нового будівництва якраз шеритиметься мережа", - зазначила генеральний директор компанії "Vodafone Україна" Ольга Устинова на брифінгу в Києві у вівторок, пише "Інтерфакс-Україна".

Вона також наголосила, що оператори дуже очікують від держави дозволу на запуск спектрального шерингу, який дасть їм змогу ділитися не лише пасивною інфраструктурою, а і її активною частиною.

Устинова також назвала усунення цифрової нерівності одним із найважливіших проектів телеком-галузі України.

Як повідомлялося, понад 5,4 млн українців (9,1 тис. населених пунктів) з 1 липня 2020 року отримали краще покриття 4G, повідомив віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час брифінгу в Києві у вівторок.

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24 11 2020 13:51
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