5G - бути: Кабмін прийняв план розвитку технології в Україні
Про це заявили під час засідання Кабміну, пише "Економічна правда".
"При застосуванні 5G швидкість інтернету збільшується у 10-20 разів і можливо використовувати більшу кількість девайсів на одній площині, щоб використовувати інтернет", - розповів Віцепрем'єр-міністр України - Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Виконання плану триватиме більше року: "Треба створити групу експертів, провести науково-дослідницьку роботу і підготувати план уповільнення і розвитку діапазону".
Федоров зазначив, що перші ліцензії для операторів можуть з’явитися вже за рік-півтора.
Також у Міністерстві розраховують наступного року розгорнути експериментальні зони з 5G, щоби протестувати технологію.
Раніше повідомлялося, що в Україні з'явиться мобільний зв'язок 5G до 2020 року
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