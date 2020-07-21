Молодь діаспори передала допомогу лікарні в Чернівецькій області

"СКУМО долучився до руху підтримки українських медиків в умовах боротьби з COVID-19"

Світовий конгрес українських молодіжних організацій (СКУМО) передав допомогу для боротьби з COVID-19 медикам Кельменецької Центральної районної лікарні в Чернівецькій області.

Про це йдеться на сторінці конгресу в Facebook, передає Укрінформ.

"СКУМО долучився до руху підтримки українських медиків в умовах боротьби з COVID-19. Через організовану акцію зі збору коштів українська молодь із закордону придбала необхідні захисні халати та вручила медикам Кельменецької Центральної районної лікарні в Чернівецькій області (один із найбільш постраждалих регіонів України за осередками спалаху коронавірусної інфекції)", - йдеться у дописі.

Загалом було придбано 200 халатів, зазначається в товарному чеку, фото якого розміщено в дописі.

Необхідну продукцію було придбано та доставлено до місця призначення через представника та партнера СКУМО в Україні - ГО "Інститут демократизації та розвитку".

У СКУМО висловили вдячність в організаційній допомозі керівництву Чернівецької обласної державної адміністрації, партнеру в Україні ГО "Інститут демократизації та розвитку" та раднику президента СКУМО в Україні Дмитру Сав’юку.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 21 липня в Україні зафіксовано 60 166 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1518 летальних, 32 199 пацієнтів одужали.