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Молодь діаспори передала допомогу лікарні в Чернівецькій області

"СКУМО долучився до руху підтримки українських медиків в умовах боротьби з COVID-19"
Світовий конгрес українських молодіжних організацій (СКУМО) передав допомогу для боротьби з COVID-19 медикам Кельменецької Центральної районної лікарні в Чернівецькій області.
Молодь діаспори передала допомогу лікарні в Чернівецькій області Фото: World Congress of Ukrainian Youth Organizations - СКУМО в Facebook

Про це йдеться на сторінці конгресу в Facebook, передає Укрінформ.

"СКУМО долучився до руху підтримки українських медиків в умовах боротьби з COVID-19. Через організовану акцію зі збору коштів українська молодь із закордону придбала необхідні захисні халати та вручила медикам Кельменецької Центральної районної лікарні в Чернівецькій області (один із найбільш постраждалих регіонів України за осередками спалаху коронавірусної інфекції)", - йдеться у дописі.

Загалом було придбано 200 халатів, зазначається в товарному чеку, фото якого розміщено в дописі.

Необхідну продукцію було придбано та доставлено до місця призначення через представника та партнера СКУМО в Україні - ГО "Інститут демократизації та розвитку".

У СКУМО висловили вдячність в організаційній допомозі керівництву Чернівецької обласної державної адміністрації, партнеру в Україні ГО "Інститут демократизації та розвитку" та раднику президента СКУМО в Україні Дмитру Сав’юку.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 21 липня в Україні зафіксовано 60 166 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1518 летальних, 32 199 пацієнтів одужали.

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21 07 2020 11:20
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