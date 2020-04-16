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МОН просить школи відмовитися від випускних і останніх дзвоників

Школярі будуть "наздоганяти" матеріал у наступному навчальному році
Міністерство освіти і науки через карантин в Україні просить школи відмовитися від випускних і останніх дзвоників.
МОН просить школи відмовитися від випускних і останніх дзвоників Фото:Укрінформ

Про це йдеться в повідомленні на сайті МОН, передає РБК - Україна.

Зокрема, для запобігання розповсюдження коронавірусу в цьому навчальному році не рекомендують проводити масові заходи, в тому числі останні дзвоники та випускні.

При цьому школи повинні на початку 2020/2021 навчального року провести у 2-11 класах вхідне оцінювання учнів, щоб визначити рівень навчальних досягнень за минулий рік. Крім того, вчителі мають суттєво збільшити кількість годин на закріплення матеріалу за минулий навчальний рік.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали.

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16 04 2020 16:40
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