ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИВідразу після осінньої презентації iPhone 14 компанія оновила свій інтернет-магазин, залишивши у продажу тільки моделі з підтримкою 5GПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Морально застаріли - Apple перестала продавати випущені торік айфони
Фото: з вільного доступу
Корпорація Apple зупинила продажі своїх старих моделей смартфонів, а також припинила їх виробництво. Йдеться про iPhone 11, 12 mini, і 13 Pro, які вийшли тільки рік тому.
Про це пише The Verge.
Журналісти видання звернули увагу, що відразу після презентації iPhone 14 компанія оновила свій інтернет-магазин, залишивши у продажу тільки моделі з підтримкою 5G.
Зараз на сайті Apple представлений наступний асортимент:
iPhone SE – від $429 до $579 в залежності від обсягу пам'яті;
iPhone 12 – від $ 599 до $ 749;
iPhone 13 mini – $ 599 до $899;
iPhone 13 – від $ 699 до $999;
iPhone 14 – від $799 до $1099;
iPhone 14 Plus – від $899 до $1199;
iPhone 14 Pro – від $999;
iPhone 14 Pro Max – від $1099.
За словами журналістів, припинення виробництва iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max є усвідомленим кроком Apple, аби стимулювати продажі нових айфонів.
При цьому зникнення старих айфонів з інтернет-магазину Apple не означає, що ці смартфони пропадуть з ринку.
Продажі будуть продовжуватись до тих пір, поки не закінчаться запаси на складах, і, ймовірно, телефони будуть доступні зі знижкою, яка ставатиме ще привабливішою з наближенням "чорної п'ятниці".
Як повідомляв iPress, на останній презентації компанія Apple представила лінійку смартфонів iPhone 14, а також оновлені розумні годинники Watch Series 8 та бездротові навушники AirPods Pro.
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11 09 2022 15:25 МЕДІА
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