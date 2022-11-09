Морально застаріли - Apple перестала продавати випущені торік айфони

Відразу після осінньої презентації iPhone 14 компанія оновила свій інтернет-магазин, залишивши у продажу тільки моделі з підтримкою 5G

Корпорація Apple зупинила продажі своїх старих моделей смартфонів, а також припинила їх виробництво. Йдеться про iPhone 11, 12 mini, і 13 Pro, які вийшли тільки рік тому.

Про це пише The Verge.

Журналісти видання звернули увагу, що відразу після презентації iPhone 14 компанія оновила свій інтернет-магазин, залишивши у продажу тільки моделі з підтримкою 5G.

Зараз на сайті Apple представлений наступний асортимент:

iPhone SE – від $429 до $579 в залежності від обсягу пам'яті;

iPhone 12 – від $ 599 до $ 749;

iPhone 13 mini – $ 599 до $899;

iPhone 13 – від $ 699 до $999;

iPhone 14 – від $799 до $1099;

iPhone 14 Plus – від $899 до $1199;

iPhone 14 Pro – від $999;

iPhone 14 Pro Max – від $1099.

За словами журналістів, припинення виробництва iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max є усвідомленим кроком Apple, аби стимулювати продажі нових айфонів.

При цьому зникнення старих айфонів з інтернет-магазину Apple не означає, що ці смартфони пропадуть з ринку.

Продажі будуть продовжуватись до тих пір, поки не закінчаться запаси на складах, і, ймовірно, телефони будуть доступні зі знижкою, яка ставатиме ще привабливішою з наближенням "чорної п'ятниці".