НОВИНИРаніше було доведено, що штучне шумове забруднення морів та океанів, зумовлене людьми, може завдавати шкоду підводним мешканцям. Нещодавно вчені виявили, що рослини також страждають від такого шуму.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Морські водорості страждають від шуму, спричиненого людьми - вчені
Нещодавнє дослідження показало, що принаймні один вид морських водоростей, що зустрічається біля берегів майже всіх континентів, може зазнавати пошкоджень під впливом низькочастотних звуків тривалістю до 2 годин
Фото: smithsonianmag
Про це повідомляє Smithsonian Magazine
Морські рослини можуть не мати вух, але це не перешкоджає звуку завдати їм серйозної шкоди.
Нещодавнє дослідження показало, що принаймні один вид морських водоростей, що зустрічається біля берегів майже всіх континентів, може зазнавати пошкоджень під впливом низькочастотних звуків тривалістю до 2 годин. Цієї рослиною є океанічна посідонія, також відома як "трава Нептуна".
У ході дослідження директор лабораторії прикладної біоакустики в Політехнічному університеті іспанської Каталонії Мішель Андре та його колеги використовували гучномовець, щоб видавати звуки трави Нептуна з динамічним поєднанням штучних звуків, частотою від 50 до 400 герців. Цей діапазон зазвичай пов'язаний з діяльністю людини.
Після двогодинного впливу команда науковців дослідила водорості під електронним мікроскопом. Як виявилося, після експерименту рослини зосередилися на амілопластах всередині коренів та кореневищ, а також підземних стеблах, які зберігають енергію у вигляді крохмалю.
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01 08 2021 13:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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